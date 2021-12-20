Путин присвоил звание Героя России создателю «Циркона»

Президент Владимир Путин в понедельник, 20 декабря, присвоил звание Героя России генеральному директору корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борису Обносову. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.

В документе отмечается, что звание главе корпорации, в которой создается российская гиперзвуковая ракета «Циркон», присвоено за «значительный вклад в укрепление обороноспособности страны и высокий профессионализм, проявленный при решении задач особой государственной важности».

Также глава государства подписал указ о награждении государственными наградами, в том числе орденами за вклад в развитие культуры и искусства. Так, певец и композитор Александр Розенбаум награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Орденов «За заслуги перед Отечеством» III степени удостоены артистка МХТ имени Чехова Нина Гуляева, артистка театра «Современник» Марина Неелова и актер и режиссер Всеволод Шиловский.