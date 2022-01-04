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Протестующие в Казахстане начали жечь костры у здания администрации

Ateo Breaking: в казахстанском Актобе протестующие начали жечь костры на площади у акимата

В казахстанском городе Актобе протестующие начали жечь костры на площади у акимата. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Ateo Breaking.

На кадрах с места события видно, как протестующие выстроились вокруг костра у здания городской администрации.

Ранее стало известно, что в Актобе начались прямые столкновения между полицейскими и недовольными ситуацией с ценами на газ для машин. Протестующие выстроились напротив отряда полицейских с криками и лозунгами. Некоторые нападали на сотрудников правоохранительных органов, однако другие протестующие пытались разнять локальные конфликты.

Марина Совина
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