Протестующие в Казахстане начали жечь костры у здания администрации

В казахстанском городе Актобе протестующие начали жечь костры на площади у акимата. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Ateo Breaking.

На кадрах с места события видно, как протестующие выстроились вокруг костра у здания городской администрации.

Ранее стало известно, что в Актобе начались прямые столкновения между полицейскими и недовольными ситуацией с ценами на газ для машин. Протестующие выстроились напротив отряда полицейских с криками и лозунгами. Некоторые нападали на сотрудников правоохранительных органов, однако другие протестующие пытались разнять локальные конфликты.