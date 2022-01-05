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Россиянам объяснили отсутствие новогоднего настроения

Психолог Мартель: отсутствие новогоднего настроения может быть связано с пандемией

Фото: Pixabay

Чувство тоски в разгар праздников является довольно распространенным явлением, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов.

По словам преподавателя отделения психологии Колледжа искусств и наук в Университете Кентукки Мишель Мартель, организация идеального праздника — непростое дело. В него входит подготовка к праздничному застолью с хождением по магазинам, покупка подарков, уборка и украшение дома, визиты к родственникам, а также возможный завал на работе.

Кроме того, на психику давит накопившийся стресс от пандемии коронавирусной инфекции. «Праздники часто вызывают печальные воспоминания у людей, чьи родные скончались. Все эти факторы могут вызвать беспокойство и увеличить риск возникновения депрессии», — отмечает Мартель.

Психолог Кэрри Варгас в свою очередь отметила, что в 2021 году люди, особенно не слишком коммуникабельные, испытывали еще больший стресс, чем в 2020-м, когда появилась возможность ограничить общение и избегать больших собраний.

Ранее специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов объяснил, как прожить Новый год без разочарований. Психолог посоветовал прожить Новый год окружении близких и друзей, которые подарят радость общения и яркие впечатления. Он напомнил, что множество забот перед праздником забирает силы. Поэтому чтобы создавать для новогоднее настроение, нужно заранее составить список покупок, отложить домашние дела и сделать себе подарок.

Марина Совина
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