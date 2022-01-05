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Президент Казахстана собрался объявить об отставке правительства

Zakon.kz: президент Казахстана Токаев 5 января объявит об отставке правительства
Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев. Фото: РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утром в среду, 5 января, собрался объявить об отставке правительства. О планах президента на фоне протестов в республике сообщает портал Zakon.kz в своем Telegram-канале со ссылкой на источники.

Ранее Токаев обратился к нации. Он заявил, что власть не падет, и призвал соотечественников к благоразумию.

После обращения президент указом ввел в Алма-Ате и в Мангистауской области режим чрезвычайного положения (ЧП) с 1:30 5 января до полуночи 19 января, на период ЧП действует комендантский час с 23.00 до 7.00. Также вводится запрет на въезд и выезд из Алма-Аты и Мангистауской области, запрещается продажа оружия и боеприпасов, установлен особый режим оборота лекарств и алкоголя.

Вечером 4 января на площади Республики в Алма-Ате и еще нескольких крупных городах начались столкновения протестующих с силовиками. Полиция начала проводить задержания, в Алма-Ату ввели бронетехнику. Силовики применяли для разгона протестующих светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

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Марина Совина
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