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Бывший помощник Ельцина объяснил решение выбрать Путина преемником

Политолог Сатаров: Ельцин поменял представление о преемнике после дефолта

Фото: Александр Чумичев / ТАСС

Соратник Ельцина, политолог Георгий Сатаров объяснил, почему первый президент России выбрал своим преемником действующего главу государства Владимира Путина, а не Бориса Немцова. Об этом он рассказал в эфире «Эха Москвы».

По словам бывшего помощника Ельцина, для такого выбора было три причины. Первая кроется в том, что Ельцин поменял отношение к преемнику после дефолта, произошедшего в 1998-м году.

«Для него дефолт был фантастическим шоком... И он поменял типаж с молодого реформатора на охранителя достигнутого. Вот должен быть служивый человек», — отметил Сатаров.

Вторая причина — Ельцину была близка политика Путина в отношении Чеченкой войны. Третье обстоятельство, определившее решение, по мнению политолога — «то был фактически момент колоссальной усталости общества от революции».

Путин оказался рядом с президентом в нужный момент, считает Сатаров. Он «соответствовал типажу, и у него была очень серьезная популярность», резюмировал эксперт.

В декабре 2021 года Президент России Владимир Путин в фильме «Новейшая история» признался, что в 1990-е годы подрабатывал частным извозом.

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Евгения Куликова
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