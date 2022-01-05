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В РАН оценили влияние вакцины на работу сердца

Академик РАН Бокерия: данных о влиянии вакцинации от COVID-19 на работу сердца нет
Лео Бокерия

Лео Бокерия. Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Сейчас нет данных о влиянии вакцинации от COVID-19 на работу сердечно-сосудистой системы. Об этом в беседе с РИА Новости заявил президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия.

«У меня нет таких данных, что она оказывает влияние на сердечно-сосудистую систему. Мы с женой, возрастные люди, пошли привились. Я после этого приехал, у меня еще операция была. Никаких проблем не было», — оценил ситуацию Бокерия.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 30 декабря, коллективный иммунитет в России составляет 61,8 процента.

Ранее Бокерия рассказал, как дожить до 100 лет. Он назвал движение и добрый взгляд на мир условиями, которые помогут обеспечить долголетие.

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Варвара Кошечкина
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