В РАН оценили влияние вакцины на работу сердца

Сейчас нет данных о влиянии вакцинации от COVID-19 на работу сердечно-сосудистой системы. Об этом в беседе с РИА Новости заявил президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия.

«У меня нет таких данных, что она оказывает влияние на сердечно-сосудистую систему. Мы с женой, возрастные люди, пошли привились. Я после этого приехал, у меня еще операция была. Никаких проблем не было», — оценил ситуацию Бокерия.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 30 декабря, коллективный иммунитет в России составляет 61,8 процента.

Ранее Бокерия рассказал, как дожить до 100 лет. Он назвал движение и добрый взгляд на мир условиями, которые помогут обеспечить долголетие.