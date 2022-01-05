В РАН оценили влияние вакцины на работу сердца
Сейчас нет данных о влиянии вакцинации от COVID-19 на работу сердечно-сосудистой системы. Об этом в беседе с РИА Новости заявил президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия.
«У меня нет таких данных, что она оказывает влияние на сердечно-сосудистую систему. Мы с женой, возрастные люди, пошли привились. Я после этого приехал, у меня еще операция была. Никаких проблем не было», — оценил ситуацию Бокерия.
Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 30 декабря, коллективный иммунитет в России составляет 61,8 процента.
Ранее Бокерия рассказал, как дожить до 100 лет. Он назвал движение и добрый взгляд на мир условиями, которые помогут обеспечить долголетие.