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В Киргизии заметили «принадлежащий семье Назарбаева» самолет

СМИ Киргизии заявили о прибытии в Бишкек двух «принадлежащих семье Назарбаева» самолетов

Фото: Adnan Abidi / Reuters

В международном аэропорту Бишкека заметили самолет марки Bombardier, который, как полагают киргизские СМИ, принадлежит семье первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Как сообщает портал 24.kg

Судно прибыло из Объединенных Арабских Эмиратов. Принадлежность борта не уточняется, однако отмечается, что он выполнял коммерческий рейс. Пользователи сети предположили, что члены семьи Нурсултана Назарбаева выехали наземным транспортом в Кыргызстан, откуда их и забрал борт из ОАЭ, пишет портал.

Кроме того, другой аналогичный «назарбаевский» самолет приземлился в аэропорту Манас примерно в 22:10 по местному времени на техническую стоянку.

2 января в казахстанских городах начались протесты из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. Позднее они переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов и роспуска парламента.

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Ксения Назарова
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