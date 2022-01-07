Архитектор предрек появление городов-обсерваторов

В недалеком будущем, уже через 50 лет, человечество столкнется с принципиально новым устройством городов. В условиях пандемии, которая, может оказаться далеко не последней, архитектор, футуролог Артур Скижали-Вейс в разговоре с «Лентой.ру» предположил создание закрытых городов-обсерваторов и опустение привычных нам городов-миллионников.

Архитектор уверен: тренды развития городов будущего будут определяться динамикой ситуации с коронавирусом и другими возможными пандемиями. Он напомнил, что в самом начале эпидемии специалисты говорили о том, что вирус вот-вот исчезнет, но он постоянно мутирует, что может вынудить человечество искать альтернативные способы защиты себя и близких.

Карантинные зоны на новый лад

«Развитие городов — очень многовекторная история. Первый, оптимистичный сценарий, предполагает, что процесс урбанизации будет усиливаться, увеличится число жителей, их концентрация в огромных городах. И второй сценарий — это деурбанизация. И его мы уже наблюдаем ввиду все новых ковидных ограничений и того, что конца этой пандемии не видно», — отметил архитектор

Футуролог напомнил, как начинали открываться карантинные зоны, карантинные гостиницы для приезжих, как еще в самом начале пандемии теплоход с людьми не мог причалить к берегу из-за риска инфицирования. Этот тренд на сепаратизм, желание отдалиться и защититься, по его мнению, станет ведущим в застройке будущего.

Если следовать этому принципу, нам придется создавать такие города-обсерваторы. Такие, где люди смогут укрыться от угроз внешнего мира. Артур Скижали-Вейс архитектор, футуролог

«Вся массовая застройка, не приспособленная для эпидемий, тем временем, будет превращаться в красные зоны. А антивирусные жилые зоны будут предназначены для обладателей ковид-сертификатов, прививок, тех, кто попытается спастись», — предположил Скижали-Вейс.

Новоформатные обсерваторы, по мнению архитектора, будут умными городами с постоянным контролем здоровья жителей, специальными карантинными зонами, по аналогии с ковидными гостиницами. Это будет многоступенчатая среда, которая позволит горожанам не опасаться за свою жизнь и здоровье.

«Также предположу, что там будет происходить постоянное обеззараживание территории, специальные компьютерные датчики станут отслеживать состояние воздуха на улицах, в торговых центрах, парках», — считает футуролог.

Возможно, такие города будут даже под специальными искусственными куполами, необходимыми для того, чтоб отгородиться от остального, представляющего угрозу, мира. В свою очередь, те города, которые не обладают подобными необходимыми условиями, постепенно начнут пустеть и вымирать. Артур Скижали-Вейс архитектор, футуролог

Многое из того, что существует в современных городах сейчас, по его мнению, уже является архаизмом. Как, к примеру, спортивные стадионы и концертные площадки на 100-50 тысяч человек. Подобные крупные мероприятия перешли в удаленный формат или проходят при полупустых трибунах, что делает их неокупаемыми.

«Создавать такие огромные сооружения нет никакого смысла. Наоборот, необходимо идти по пути измельчения, делая здания приспособленными под виртуальную трансляцию. Так что, если человечество переживет пандемию коронавируса, на что я очень надеюсь, нам придется серьезно модернизировать наши города, отказываясь от грандиозных сооружений. И дай нам бог успеть создать необходимую инфраструктуру до того, как придет очередной вирус», — заключил архитектор.

Он обратил внимание на то, что современные архитектурные сооружения уже не используются по назначению, например, крупные торговые площадки, выставочные и концертные залы превращают в больничные боксы. В этих условиях, по мнению Скижали-Вейс, необходимо модернизировать городскую инфраструктуру, делая ее более подходящей для подобных потрясений.