В Госдуме высказались о причинах протестов в Казахстане

Член комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев высказался о причинах протестов в Казахстане. Его слова приводит РИА Новости.

Политик отметил, что можно провести параллели между происходящим в настоящее время в Казахстане и протестами Black Lives Matter в США, а также ситуацией после президентских выборов 2020 года в Белоруссии.

«Есть параллели, схожести в том, что происходило в Белоруссии, схожесть есть и с США, потому что там [в Казахстане] есть и политические, и экономические проблемы. Что-то своего специфического в Казахстане сейчас не происходит», — сказал он.

По его словам, во всех случаях их причинами становились сразу несколько факторов. «Это все-таки смесь. Я не считаю, что в Америке это идеологическая только, а тут только социальная составляющая, например, думаю, присутствует и та, и другая», — считает Шхагошев.

Протесты в Казахстане начались 2 января после повышения цен на автомобильный газ с 60 до 120 тенге. 5 января они переросли в массовые беспорядки, после чего президент республики Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к ОДКБ.

