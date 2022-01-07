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Киргизские миротворцы вылетели в Казахстан

Из Киргизии в Казахстан вылетели 150 миротворцев

Фото: Абзал Калиев / РИА Новости

Киргизские военные вылетели в Казахстан для участия в миротворческой миссии Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом сообщили в министерстве обороны республики, передает РИА Новости.

Представитель министерства уточнил, что из Киргизии направлено 150 военных и 19 единиц техники. Для их перевозки использовали два самолета.

Парламент Киргизии одобрил направление миротворцев в Казахстан ранее 7 января. Миротворцев также направили Россия, Белоруссия и Армения.

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Как заявили в Минобороны России, миротворческий контингент не будет участвовать в оперативно-боевых мероприятиях — данные действия станут осуществлять правоохранительные органы и армия Казахстана. Задача миротворцев заключается в охране жизненно важных и ключевых объектов инфраструктуры и аэродромов.

Протесты в Казахстане начались 2 января после повышения цен на автомобильный газ с 60 до 120 тенге. 5 января они переросли в массовые беспорядки, после чего президент республики Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к ОДКБ.

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Майя Гавашели
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