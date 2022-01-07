В Минобороны России раскрыли задачи миротворцев в Казахстане

Прибывшие в Казахстан миротворцы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выполняют задачи по охране жизненно важных и ключевых объектов инфраструктуры и аэродромов. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

В министерстве добавили, что миротворцы не привлекаются к оперативно-боевым мероприятиям, которые проводят правоохранительные органы и армейские подразделения Казахстана.

Подразделения миротворцев уже приступили к выполнению поставленных задач, уточнили в Минобороны.

Ранее первый заместитель администрации президента страны Даурен Абаев заявил, что миротворцы ОДКБ не участвуют в подавлении беспорядков в стране — они будут осуществлять прикрытие и охранные функции. Абаев добавил, что боевую часть операции по ликвидации сопротивления в Алма-Ате выполняют казахские подразделения «Арыстан», «Арлан», «Беркут» и Министерство обороны.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ за помощью 5 января, после того, как начавшиеся 2 января протесты из-за повышения цен на газ для машин переросли в массовые беспорядки. Первый борт с российскими войсками прибыл в Алма-Ату 6 января. В республику также был направлен контингент из Белоруссии и Армении.