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Российскому рублю спрогнозировали укрепление

Аналитик Кочетков: в 2022 году российский рубль имеет высокие шансы на укрепление

Фото: Shutterstock

В 2022 году российский рубль имеет довольно высокие шансы на укрепление, если не случится «геополитических неприятностей». Такой прогноз в разговоре с агентством «Прайм» озвучил ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

Он добавил, что условия для укрепления сформировались в конце 2021 года благодаря денежной политике, направленной против инфляции — рубль стал одной из немногих валют с реальной положительной доходностью с учетом инфляции около 8,2-8,4 процента. К этому привели действия Центробанка, который повысил ключевую ставку до 8,5 процентов.

Кочетков также считает, что в 2022 году инфляция будет замедляться, потому что база для роста исчерпалась в 2021 году, а цены на нефть, газ, металлы и другие ресурсы повысились. Он добавил, что из-за инфляции объемы реально располагаемых доходов потребителей сокращаются.

«Соответственно, можно ожидать, что ценовое давление будет постепенно ослабевать, формируя более высокую положительную доходность российской валюты», — сказал аналитик.

Специалист указал, что если инфляция продолжит ослабевать, то укрепление рубля состоится уже в первом полугодии, однако при ее разгоне ЦБ снова должен будет повысить ключевую ставку. «Но это лишь временно отложит старт ралли в российской валюте», — заключил он.

Ранее персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Константин Правосудов рассказал, что у рубля есть шансы оказаться на пике спроса в 2022 году. Российская валюта может добиться усиления благодаря нормализации бюджетной политики и уменьшению геополитических рисков, пояснил он.

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Майя Гавашели
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