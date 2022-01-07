Умер создатель «Песенки крокодила Гены» поэт Александр Тимофеевский

Умер советский и российский поэт, сценарист Александр Тимофеевский, известный как создатель «Песенки крокодила Гены». Он скончался в возрасте 88 лет. Об этом написал на своей странице в Facebook шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков.

Тимофеевский был «не только издаваемым и любимым многими поэтом, он был настоящим деятелем анимационного кино», заявил Капков. По его словам, сочиненная поэтом песенка «Пусть бегут неуклюже» стала гимном для каждого советского человека. «Удивительно, но именно этот номер в рамках концерта "Песня года" в первый и едва ли не единственный раз повторили на бис во время телевизионной записи», — заявил он.