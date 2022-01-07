Китай назвал виновных в разжигании цветной революции в Казахстане

Китай выступил против внешних сил, виновных в подстрекательстве к беспорядкам и разжигании цветной революции в Казахстане. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в послании президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, передает китайское агентство «Синьхуа».

Китайский лидер выразил соболезнования в связи с человеческими жертвами и материальным ущербом, вызванными беспорядками в Казахстане, и назвал шаги, предпринятые Токаевым, «решительными и мощными». Си Цзиньпин обвинил внешние силы в подрыве стабильности Казахстана и также мирной жизни граждан страны.

«Китай готов сделать все возможное, чтобы оказать Казахстану необходимую поддержку и помочь ему преодолеть все трудности», — говорится в сообщении. Си Цзиньпин подчеркнул, что с какими бы рисками и вызовами бы ни столкнулся казахстанский народ, китайский народ всегда будет на его стороне.

В воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр в Казахстане начались протесты. Вскоре экономические требования сменились политическими. К среде, 5 января, митинги переросли в массовые беспорядки. Наиболее значительные столкновения произошли в бывшей столице страны Алма-Ате. Там были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры.