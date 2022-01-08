Задержание силовиками вооруженных мужчин в Казахстане попало на видео

Задержание силовиками группы вооруженных лиц в крупнейшем городе Казахстана Алма-Ате попало на видео. Запись опубликовал в субботу, 8 января, Telegram-канал KazTAG.

На кадрах видно, как правоохранители на патрульных машинах перехватывают авто, в котором находятся несколько мужчин. После этого они изъяли огнестрельное и холодное оружие, расположив его на асфальте.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на газ для машин. Стоимость литра выросла с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей). Вскоре экономические требования сменились политическими. Протестующие требовали отставки правительства, проведения новых выборов, а также рассмотрения вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

К вечеру 4 января митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. В связи с этим в республике введен красный уровень террористической опасности.