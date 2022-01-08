Финансовый аналитик назвал лидеров мировой экономики через 10 лет

Через 10 лет мир может разделиться на два экономических центра с главенством США на Западе и Китая на Востоке, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. В разговоре с «Лентой.ру» он добавил, что, теоретически, у России тоже есть возможность поучаствовать в этой гонке, однако для этого необходимо грамотное экономическое управление, отсутствующее на данный момент.

Беляев отметил, что строить долгосрочные экономические прогнозы непросто из-за множества малопрогнозируемых факторов, которые могут серьезно отразиться на ситуации. Тем не менее, по его словам, в мире уже обозначились две крупнейшие державы, претендующие на лидерство: США и Китай.

«Восток будет доминировать над Западом»

«Китай, кстати, не стремится слишком афишировать свои успехи, но они все равно заметны и по публикациям в СМИ, и в специальных научных исследованиях, демонстрирующих, что страна движется вперед, быстрыми темпами адаптируя и меняя экономическую парадигму и политику, подстраивая под собственные задачи. Сначала, как мы помним, главной задачей для них был просто рост ВВП, потом заимствование технического прогресса, его использование, имплантация в собственную экономику. Теперь это уже захват всего научно-технического прогресса», — подчеркнул Беляев.

Кроме того, немаловажным фактором, который поможет Китаю в достижении мирового лидерства, является распространение внешнеэкономического влияния, капитала и навязывание своих корпораций в ключевых точках. Это, по словам финансового аналитика, прежде всего, Африка, полезные ископаемые которой лежат в основе материально-технического базиса, необходимого для новых разработок.

«Идет консолидация сил вокруг Китая, как нового центра силы. Конечно, я не говорю о Европе — ей бы удержаться на уже существующих позициях. Мы видим, что и США пытаются удержаться, но делают это за счет опоры на былую военную мощь, политическое влияние и того, что пока доллар продолжает играть главную роль в мировой экономике. Но все это близко к исчерпанию», — сказал Беляев.

Если говорить серьезно и не принимать во внимание другие факторы, которые могут сыграть в течение следующих 10 лет, сломав все прогнозы, то можно предположить, что США удастся удержать западное полушарие под своим контролем. Но мир тогда разделится на два экономических центра: западный под контролем Штатов и восточный под контролем Китая. И, как я считаю, Восток будет доминировать над Западом Михаил Беляев финансовый аналитик

Место России

Теоретически, как считает экономист, у России есть возможность поучаствовать в этой гонке. Но для этого необходима грамотная экономическая политика.

«У нас есть все необходимые ресурсы, выгодное территориальное положение. Но нет той экономической политики, которая могла бы привести к нужным результатам. Мы все еще держимся на уровне 2-3 процентов роста ВВП в год. Максимум — 4, и то ввиду провалов в предыдущих годах. Это, разумеется, не то, что нужно для лидерства. Ссылаться на внешние обстоятельства, сложности в нашей ситуации неправомерно — мы можем использовать все для того, чтобы выдавать 7-8 процентов роста в год, тогда начнет развиваться наука, техника, фундаментальные исследования», — подчеркнул аналитик.

Даже если страна возьмется за голову уже сейчас и начнет корректировать экономическую политику с завтрашнего дня, догнать США и Китай за 10 лет у нее не получится за счет низких стартовых позиций. Кроме того, соревноваться ведь нужно не только с этими государствами, но и с Индонезией, Вьетнамом, Южной Кореей, Индией, другими странами Юго-Восточной Азии. Единственное, на что можно рассчитывать сейчас, — обретение ниши, в которой Россия будет чувствовать себя комфортно.