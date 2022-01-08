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Женщина привезла сына на сдачу теста на COVID-19 в багажнике

Жительницу США обвинили в создании угрозы жизни ребенка из-за поездки в багажнике

Фото: Gaelen Morse / Reuters

Жительнице США выдвинули обвинения в создании угрозы жизни ребенку после того, как она привезла сына на повторное тестирование на COVID-19 в багажнике своей машины. Об инциденте со ссылкой на судебные документы сообщает телеканал Fox News.

По данным журналистов, женщина привезла сына в пункт тестирования на коронавирус 3 января. Окружной директор службы здравоохранения Бевин Гордон, которая в тот день опрашивала водителей, стоящих в очереди на тестирование, сообщила представителю полиции округа Сайпресс-Фэрбенкс, что одна из женщин привезла сына в багажнике.

Утверждается, что 42-летняя Сара Бим в ходе беседы рассказала, что ей нужно проверить состояние здоровья ребенка, который находится в багажнике автомобиля. По ее словам, ранее у ее сына якобы обнаружили вирус, поэтому она постаралась его изолировать во время поездки, чтобы не заразиться, если он действительно подхватил заболевание.

Гордон попросила открыть багажник и убедилась, что мальчик действительно находился там. Она заявила, что тестирование проведут лишь тогда, когда он переместится на заднее сидение автомобиля. После этого окружной директор здравоохранения позвонила в полицию. Когда она вернулась к машине, ребенок уже сидел на заднем сидении. Момент, когда мальчик выбрался из багажника и сел в автомобиль, попал в объектив камеры наблюдения.

Приехавшие на место событий полицейские провели расследование и выдали ордер на арест. Выяснилось, что мать мальчика работает учителем. Женщину обвинили в создании ситуации, угрожающей ребенку. Известно, что 42-летнюю американку отправили в административный отпуск, который, как правило, предшествует увольнению в США.

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Варвара Кошечкина
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