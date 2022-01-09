Сервисы мобильного приложения Сбера начали работать без интернета в Казахстане

На фоне периодических неполадок с сетью в Казахстане сервисы мобильного приложения Сбера начали функционировать без интернета. Об этом сообщается в пресс-релизе, имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».

Работа приложения восстановлена при содействии Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана, а также Национального банка Республики Казахстан.

Отмечается, что в настоящий момент в штатном режиме работают банкоматы в отделениях головных офисов филиалов банка во всех регионах страны, за исключением Алма-Аты и Алматинской области, где их работа будет восстанавливаться по мере налаживания ситуации.

В пресс-релизе таже сообщается, что руководство банка приняло решение отменить штрафы и пени по кредитам для юридических и физических лиц до конца текущего года.

Массовые акции протеста в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на газ для авто. Стоимость литра топлива выросла с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей). Вскоре экономические требования сменились политическими. Протестующие требовали отставки правительства, проведения новых выборов, а также рассмотрения вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента республики Нурсултана Назарбаева. Сообщалось, что на фоне протестов власти отключали мобильную связь и интернет.