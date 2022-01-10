Названа одна из главных причин авиапроисшествий в России

Низкое качество обучения, отсутствие навыков самостоятельного взлета и посадки являются одной из главных причин авиапроисшествий в России, уверен заслуженный пилот Юрий Сытник. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал, что в инструкциях многих отечественных компаний прописан запрет на пилотирование в ручном режиме с пассажирами на борту, что лишает экипаж возможности тренироваться

Самолет российской авиакомпании Red Wings, прилетевший в Белгород из Москвы, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке. По предварительным данным, пострадавших нет. Сытник заметил, что причин инцидента может быть множество: ветер, проблемы с тормозами, гидравликой, другие аномалии, потому заранее обвинять экипаж в непрофессионализме нельзя. Тем не менее, он указал на необходимость обучать летчиков самостоятельным посадкам в таких условиях.

Пробелы в образовании

«Каждый год за зиму происходит больше 30 выкатываний за полосу, кто-то выкатывается немножко, а где-то самолет взрывается и горит. Если это первый вариант, то ничего страшного нет. Да, неприятно, обидно, командира накажут, но это урок. Авиация — очень сложный вид деятельности», — заметил Сытник.

По словам пилота, посадка зимой, действительно, может быть более сложной. Но пока полоса не очищена от льда и снега, других посторонних субстанций на асфальте, аэродромная служба не объявит о готовности полосы.

«Когда полоса подготовлена, аэропорт открывается, но экипаж предупреждают, что полоса, например, очищена только на 35 метров, коэффициент сцепления 0,35, есть вкрапления льда. И пилот понимает, что необходимо уменьшить скорость захода на посадку, сесть на первую плиту, на минимальной скорости. То есть это требует повышенного внимания при выполнении посадки», — рассказал пилот.

Проблема, по словам собеседника «Ленты.ру» в том, что сейчас летчики в большинстве своем приземляются в автоматическом режиме, из-за чего утрачивают навыки самостоятельного управления воздушным судном, что необходимо в ряде обстоятельств.

«У многих компаний в инструкции по производству полетов запрещено пилотировать в ручном режиме самолет с пассажирами на борту. А что, бывает без пассажиров? И когда летчики будут тренироваться в ручном режиме, если это запрещено?» — возмутился Сытник.