Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Токаев оценил ущерб от беспорядков в Казахстане в миллиарды долларов

Президент Токаев: массовые беспорядки в Казахстане стоили стране 2-3 миллиарда долларов

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Массовые беспорядки стоили Казахстану 2-3 миллиарда долларов. Об этом рассказал президент республики Касым-Жомарт Токаев в разговоре с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, сообщает пресс-служба главы Казахстана.

«Насильственные действия террористов повлекли многочисленные жертвы среди сотрудников правоохранительных органов и мирных жителей. (...) По оценке Касым-Жомарта Токаева, предварительный экономический ущерб государству может составить 2-3 миллиарда долларов США», — говорится в заявлении администрации.

По подсчетам властей, из-за беспорядков в Казахстане повредили около 1300 мелких предприятий — магазинов, ресторанов и других услуг. Мародеры и боевики совершили нападения на более чем 100 торговых центров, банков, сожгли около 500 полицейских машин.

Материалы по теме:
Тотальный хаос. Трупы на улицах, горящие дома и иностранные войска — что происходит в охваченном протестами Казахстане
Тотальный хаос.Трупы на улицах, горящие дома и иностранные войска — что происходит в охваченном протестами Казахстане
8 января
Названы последствия ввода сил ОДКБ в Казахстан для России
Названы последствия ввода сил ОДКБ в Казахстан для России
00:00
«Люди просто устали терпеть» Жители протестующего Казахстана о террористах, власти и реальных причинах беспорядков
«Люди просто устали терпеть»Жители протестующего Казахстана о террористах, власти и реальных причинах беспорядков
00:00

Глава Казахстана добавил, что уверен в террористическом характере действий протестующих в республике. «У меня нет никаких сомнений, что это была террористическая атака. Хорошо организованный и подготовленный акт агрессии против Казахстана с участием иностранных боевиков преимущественно из центральноазиатских стран, включая Афганистан», — заявил Токаев.

Ранее казахстанские власти приводили более скромные оценки последствий январских событий в стране. В частности, глава МВД республики Ерлан Тургумбаев называл сумму в 200 миллионов долларов.

Дмитрий Настасьев
Обсудить
Последние новости
Переговоры делегаций России и США в Женеве завершились
Великобритании предсказали огромные потери из-за омикрона
Отличие платья на фото в сети от реальности вызвало недоумение у покупательницы
В Минздраве назвали виновных в мутациях омикрона
В Подмосковье обнаружили труп мужчины в женской одежде и туфлях
Дефицит чипов ударил по принтерам
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о квартирах Баталова
В российском городе алабай напал на ребенка и растерзал йоркширского терьера
В Китае появится огромное здание с лесом внутри
Токаев заявил о попытке создания зоны контролируемого хаоса в Казахстане
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter