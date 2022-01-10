Токаев оценил ущерб от беспорядков в Казахстане в миллиарды долларов

Массовые беспорядки стоили Казахстану 2-3 миллиарда долларов. Об этом рассказал президент республики Касым-Жомарт Токаев в разговоре с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, сообщает пресс-служба главы Казахстана.

«Насильственные действия террористов повлекли многочисленные жертвы среди сотрудников правоохранительных органов и мирных жителей. (...) По оценке Касым-Жомарта Токаева, предварительный экономический ущерб государству может составить 2-3 миллиарда долларов США», — говорится в заявлении администрации.

По подсчетам властей, из-за беспорядков в Казахстане повредили около 1300 мелких предприятий — магазинов, ресторанов и других услуг. Мародеры и боевики совершили нападения на более чем 100 торговых центров, банков, сожгли около 500 полицейских машин.

Глава Казахстана добавил, что уверен в террористическом характере действий протестующих в республике. «У меня нет никаких сомнений, что это была террористическая атака. Хорошо организованный и подготовленный акт агрессии против Казахстана с участием иностранных боевиков преимущественно из центральноазиатских стран, включая Афганистан», — заявил Токаев.

Ранее казахстанские власти приводили более скромные оценки последствий январских событий в стране. В частности, глава МВД республики Ерлан Тургумбаев называл сумму в 200 миллионов долларов.