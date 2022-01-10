Названы последствия ввода сил ОДКБ в Казахстан для России

Ввод сил ОДКБ обязательно отразится на переговорах России с НАТО и США, уверен политолог Сергей Марков. В разговоре с «Лентой.ру» он добавил, что тем не менее принципиального значения это иметь не будет, поскольку Казахстан не представляет особого интереса для Запада, а его пророссийская позиция была очевидна и раньше.

Бывший советник экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев рассказал о бешенстве Запада из-за ввода в страну сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По словам Ертысбаева, у западных стран, Евросоюза и США к Казахстану огромный интерес, так как они вложили в страну почти 376 миллиардов долларов инвестиций. «Поэтому введение войск ОДКБ взбесило сейчас весь Запад», — констатировал он.

«Россия доказала эффективность своих вооруженных сил»

«Я бы не сказал, что Запад в бешенстве. Ну что там Казахстан? Никаких принципиальных изменений все же не произошло. Да, действительно, они опасаются, что позиция страны станет еще более пророссийской, но она и так является членом ОДКБ, а тесные связи лидеров России и Казахстана известны давно. Так что никакого бешенства нет, скорее, растерянность», — заметил Марков.

Политолог пояснил, что Запад не предполагал такого быстрого и катастрофичного развития событий в стране и не ожидал, что Россия отреагирует на них так оперативно.

«Что касается переговоров в Женеве, то произошедшие события на них, безусловно, повлияют. Но не принципиально. Дело в том, что в рамках произошедшего в Казахстане Россия доказала эффективность своих вооруженных сил, а также эффективность Владимира Путина как лидера, способного принимать быстрые и точные решения. Но, в принципе, это было видно и раньше. Сначала по событиям в Крыму, когда наши вооруженные силы провели очень неожиданную операцию, бескровно перехватив политическую власть. Потом в Сирии, где российские войска так же точечно проводили операции и смогли переломить катастрофичную ситуацию в стране», — напомнил Марков.

Таким образом, по мнению собеседника «Ленты.ру», Россия еще раз доказала свою эффективность даже в союзе с такими небольшими союзниками по ОДКБ. Но принципиальных открытий из событий последних дней Запад для себя не сделал.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская сторона потребует от Казахстана объясниться за приглашение миротворцев ОДКБ. Он также раскритиковал приказ Касым-Жомарта Токаева открывать по протестующим огонь на поражение.