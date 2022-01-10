Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

В Ингушетии завели дело после обнаружения мертвым вора в законе

Следователи в Ингушетии завели дело об убийстве вора в законе Хамзата Ингуша

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Ингушетии следователи завели уголовное дело после обнаружения на окраине села Сурхахи скелетированного тела 31-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Рядом с телом погибшего нашли пистолет Макарова с магазином, снаряженным четырьмя патронами. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Как уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах, погибший — вор в законе Хамзат Аушев, известный в криминальных кругах как Хамзат Ингуш. Он пропал в августе, но родные не искали законника, потому что были уверены, что он скрывается от полиции за границей.

Мертвого Ингуша нашли в траве у сельского кладбища 6 января. По предварительным данным, выстрел был произведен в затылочную часть черепа.

Кроме того, по словам источника, следователи проверят и версию о суициде.

Хамзат Аушев — один из самых молодых воров в законе России. Его короновали в 2012 году. В 2013 году Аушева арестовали за разбой и дезорганизацию деятельности тюрьмы «Владимирский централ». В 2020 году криминальный авторитет был отправлен в тюремную психиатрическую лечебницу и освобожден из нее по состоянию здоровья весной 2021 года.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Мария Рубникович
Обсудить
Последние новости
Путин заявил о подготовленной атаке на Казахстан
Российские компании захотели обойти новые выплаты
Шинейд О'Коннор высказалась о самоубийстве 17-летнего сына
Захарова ответила Блинкену на вопрос о Казахстане
Цена на российский газ для Молдавии резко выросла
В полиции Чечни появились автомобили Cadillac Escalade
Экономическую позицию России назвали лучшей в мире
Россиянам назвали открытые зарубежные страны для горнолыжного отдыха
Генсек НАТО заявил о невозможности решения всех проблем в диалоге с Россией
Россияне осудили поведение девушки в такси Maybach
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter