В Ингушетии завели дело после обнаружения мертвым вора в законе

В Ингушетии следователи завели уголовное дело после обнаружения на окраине села Сурхахи скелетированного тела 31-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Рядом с телом погибшего нашли пистолет Макарова с магазином, снаряженным четырьмя патронами. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Как уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах, погибший — вор в законе Хамзат Аушев, известный в криминальных кругах как Хамзат Ингуш. Он пропал в августе, но родные не искали законника, потому что были уверены, что он скрывается от полиции за границей.

Мертвого Ингуша нашли в траве у сельского кладбища 6 января. По предварительным данным, выстрел был произведен в затылочную часть черепа.

Кроме того, по словам источника, следователи проверят и версию о суициде.

Хамзат Аушев — один из самых молодых воров в законе России. Его короновали в 2012 году. В 2013 году Аушева арестовали за разбой и дезорганизацию деятельности тюрьмы «Владимирский централ». В 2020 году криминальный авторитет был отправлен в тюремную психиатрическую лечебницу и освобожден из нее по состоянию здоровья весной 2021 года.