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В Нагорном Карабахе обстреляли село

Омбудсмен НКР: Азербайджан обстрелял село Красный Базар

Фото: Umit Bektas / Reuters

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) обвинили Вооруженные силы Азербайджана в обстреле села Красный Базар. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Армения».

Омбудсмен НКР Гегам Степанян заявил, что пострадавших нет. Пришлось эвакуировать воспитанников местного детского сада, под обстрел попала машина одного из жителей.

Издание «Инфотека24» уточняет, что обстрел ведется кассетными боеприпасами.

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В 1991 году Нагорный Карабах, преимущественно населенный армянами, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть эти земли силой. В 1994-м Армения, Азербайджан и НКР заключили перемирие, однако оно периодически нарушалось.

27 сентября 2020 года на линии соприкосновения между Азербайджаном и НКР начались бои. Стороны обвинили друг друга в провокации. В начале ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли заявление о прекращении огня. По итогам войны Баку вернул под свой контроль часть потерянных в 1990-х годах территорий.

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София Сарджвеладзе
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