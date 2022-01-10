Власти рассказали о лечении умершего во время «корпоратива» врачей россиянина

Сергей Ромашов, который скончался в больнице Лесосибирска во время «корпоратива» врачей, получал комплексное лечение, однако течение послеоперационного периода было неблагоприятным. Об этом рассказали в Минздраве Красноярского края, сообщает KP.RU.

Уточняется, что россиянин поступил в больницу 25 декабря. «С 26.12.2021 по 05.01.2022 находился на лечении в отделении анестезиологии-реанимации, где проводилась инфузионная, антибактериальная, дезинтоксикационная, симптоматическая, посиндромная терапия», — говорится в сообщении.

Несмотря на старания врачей, 5 января пациент умер, отметили в ведомстве.

Кроме того, власти выяснили, кто именно запечатлен на видеоролике, снятом женой Ромашова. Утверждается, что с сотрудников реанимации взяли объяснительные, а после завершения проверки к врачам применят дисциплинарные меры.

Видеозапись с отмечающими праздники медиками появилась 9 января. Супруга умершего мужчины рассказала, что, когда она звонила врачам, те говорили, что у ее мужа нет улучшений, после чего бросали трубку. Женщина также рассказала, что, когда она показала запись главврачу больницы, тот в ответ сказал, что на видео спиртного нет, а значит, все в порядке.

10 января губернатор Красноярского края Александр Усс поручил разобраться в инциденте, а также попросил главу Лесосибирска Андрея Хохрякова встретиться с родственниками скончавшегося пациента и оказать им поддержку.