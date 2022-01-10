Власти поручили разобраться с «корпоративом» врачей в российской больнице

Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил проверить инцидент в больнице Лесосибирска, где врачи оставили умирающего пациента и устроили новогодний «корпоратив». Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Поручаю тщательно разобраться со всеми обстоятельствами этого дела и дать объективную оценку ситуации как с правовой, так и с моральной точки зрения. Смерть человека, тем более близкого человека, это мощное эмоциональное потрясение для родных», — заявил Усс.

Губернатор также попросил главу Лесосибирска Андрея Хохрякова встретиться с родственниками скончавшегося пациента больницы и «оказать необходимую человеческую поддержку».

Видеозапись с отмечающими праздники медиками появилась 9 января. Предположительно, находящийся в тяжелом состоянии россиянин решил выяснить, где находится медицинский персонал, и нашел «гулявших на корпоративе» врачей в одном из кабинетов.

По данным РЕН ТВ, мужчина находился в тяжелом состоянии и ему необходимо было провести экстренную операцию. Однако пациент не дождался помощи и, по некоторым данным, скончался в больнице. Официальных комментариев от медучреждения на данный момент не поступало.

Позднее супруга снявшего видео мужчины рассказала о медиках этой больницы. По ее словам, когда она звонила врачам, те говорили, что у ее мужа нет улучшений, после чего бросали трубку. Женщина также рассказала, что когда она показала запись главврачу больницы, тот в ответ сказал, что на видео спиртного нет, а значит, все в порядке.