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Супруга заснявшего «корпоратив» пьяных врачей россиянина рассказала о медиках

Жена снявшего «корпоратив» пьяных врачей умирающего мужчины в Лесосибирске: там все пили

Кадр: Telegram-канал "ЧП Лесосибирск"

Жена умирающего пациента в лесосибирской больнице, который заснял на видео новогодний «корпоратив» врачей, рассказала о медиках. По ее словам, там пили все сотрудники медучреждения, сообщает Telegram-канал Kras Mash.

«Там все пили. Трубку они не брали. Когда я звонила, они говорили всегда: "Что вы звоните, он тяжелый, улучшений нет". И трубку бросали», — объяснила супруга пациента.

Она рассказала, что ходила по больнице, искала мужа, а наткнулась на пьющих медиков. Позднее выяснилось, что ее 56-летний супруг в этот момент не подавал признаков жизни. По словам женщины, когда она показала запись главврачу больницы, тот в ответ сказал, что на видео спиртного нет, а значит, все в порядке.

Женщина требует увольнения виновных, а родственники скончавшегося обратились в прокуратуру.

Видеозапись с отмечающими праздники медиками появилась 9 января. Предположительно, находящийся в тяжелом состоянии россиянин решил выяснить, где находится медицинский персонал, и нашел «гулявших на корпоративе» врачей в одном из кабинетов.

По данным РЕН ТВ, мужчина находился в тяжелом состоянии. Ему необходимо было провести экстренную операцию. Однако пациент не дождался помощи и, по некоторым данным, скончался в больнице. Официальных комментариев от медучреждения на данный момент не поступало.

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Никита Абрамов
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