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Песков ответил на вопрос о намерении Путина посетить Казахстан

Песков: вопрос о намерении Путина посетить Казахстан является неуместным

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Казахстан является суверенным государством, которое в настоящее время переживает нелегкий период. Поэтому вопрос о том, намерен ли президент России Владимир Путин посетить эту страну, неуместен. Так ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет KP.RU.

Вместе с тем пресс-секретарь президента России добавил, что глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев охарактеризовал этот момент как самый сложный за 30-летнюю историю независимого государства.

Ранее представитель Кремля заявил, что российские власти противодействуют проникновению террористической угрозы с территории Казахстана, ряд городов которого оказались охвачены массовыми беспорядками. Такие меры предпринимают как верховный главнокомандующий, которым является Владимир Путин, так и спецслужбы государства.

Массовые протесты в Казахстане начались 2 января из-за резкого повышения цен на газ для автомобилей с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Митингующие выдвинули политические требования: отставка правительства, проведение новых выборов, уход из политики экс-главы Нурсултана Назарбаева. По просьбе президента страны Касым-Жомарта Токаева в Казахстан вошли силы ОДКБ.

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Юлия Ямпольская
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