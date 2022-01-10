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Онищенко поддержал идею обязательного тестирования школьников на наркотики

Онищенко об идее обязательных тестов на наркотики в школах: в этом есть разумное звено

Фото: АГН «Москва»

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко поддержал идею обязательного тестирования на наркотики в школах. Его слова приводит NEWS.ru.

Он считает, что выявление зависимости на ранней стадии даст больше шансов на возвращение школьника к нормальной жизни. Однако необходимо выстроить разумный механизм тестирования, тщательно все взвесив.

«Этот вопрос не первый раз поднимается, и в этом есть разумное звено. (...) Первое, что нужно — это неинвазивный способ диагностики. Второе: поскольку речь идет о детях, то нужно согласие родителей», — заявил Онищенко.

Он также добавил, что при любом результате исследования должны соблюдаться права на медицинскую тайну. Кроме того, необходимо определиться с тем, всех учеников проверять или же нужно будет действовать выборочно.

Ранее замглавы комитета нижней палаты парламента по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов заявил, что в Госдуме в начале весенней сессии обсудят введение обязательного тестирования российских школьников на наркотики и психические отклонения. Он отметил, что введение подобных тестирований является комплексным вопросом. По мнению депутата, они помогут избежать насилия в образовательных учреждениях.

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Никита Абрамов
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