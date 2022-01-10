В Общественной палате оценили итоги сессии ОДКБ по ситуации в Казахстане

Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в ближайшие годы станет эффективным и реально работающим институтом сохранения стабильности в регионе и предотвращения разного вида угроз, в том числе террористических. Такое мнение высказал член Общественной палаты Российской Федерации (ОП РФ), политолог Никита Данюк, его слова приводятся в Telegram-канале ОП.

Оценивая итоги внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая была посвящена ситуации в Казахстане, эксперт отметил, что участники обсуждения продемонстрировали доверие и «ясное понимание общих интересов», а также «тех уроков, которые следует вынести из казахстанской трагедии».

Как отметил Данюк, именно быстрая реакция со стороны ОДКБ стала одним из важнейших факторов нормализации обстановки в стране. По его словам, это «не только убедительно показало востребованность организации, но и позволило ей обрести новые качества и статус сильного международного института, в рамках которого решаются самые острые вопросы региональной безопасности».

Так, считает эксперт, действия ОДКБ, которые были согласованы и поддержаны всеми ее участниками, позволили «дать жесткий отпор террористам», а также высвободить дополнительные резервы правоохранительных сил страны, которые в итоге смогли заняться проведением оперативных действий по наиболее востребованным направлениям. При этом Данюк подчеркнул, что ставить под сомнение легитимность привлечения к конфликту сил ОДКБ могут только те, кто не владеет достоверной информацией о происходящем в республике.

Массовые протесты в Казахстане начались 2 января. Поводом стало резкое повышение цен на газ для автомобилей с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре митингующие выдвинули политические требования: отставка правительства, проведение новых выборов, уход из политики экс-президента Нурсултана Назарбаева. По просьбе президента страны Касым-Жомарта Токаева в Казахстан вошли силы ОДКБ.

