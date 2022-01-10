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Посол России в США призвал помогать Казахстану вместо расшатывания ситуации

Посол Антонов: демократическим силам надо помогать Казахстану, а не расшатывать ситуацию
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ / РИА Новости

Посол России в США Анатолий Антонов призвал все демократические силы в мире помогать властям Казахстана отправиться от потрясения, а не пытаться расшатать ситуацию. Об этом сообщает РИА Новости.

Протесты в республике начались 2 января из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал протестующих террористами. По его просьбе в Казахстан вошли силы Организации Договора о коллективной безопасности.

Марина Совина
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