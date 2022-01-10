Более 60 рейсов отменены или задержаны в московских аэропортах

В аэропортах Москвы в понедельник, 10 января, были задержаны и отменены в общей сложности более 60 рейсов из-за неблагоприятных погодных условий. О массовых задержках сообщает онлайн-сервис для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

Так, по информации на 13:45 мск, в аэропорту Шереметьево было задержано 14 рейсов и отменены 23 вылета, в Домодедово задержаны 18 рейсов, отменен один, во Внуково задержаны восемь рейсов. Данных о сбоях в расписании в Жуковском нет.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал москвичам необычную погоду на неделе. По его словам, погода в Москве и Подмосковье на этой неделе будет сильно меняться — сначала температура воздуха будет выше нормы (минус 6-8 градусов), затем последует ее понижение (минус 8-12 градусов).