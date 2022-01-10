Дерматолог назвала главную ошибку при умывании

Врач из Коннектикута (США) назвала главную ошибку, которая допускается при уходе за кожей лица, и удивила подписчиков. На опубликованное в TikTok видео обратили внимание в The Sun.

Дерматолог Николь Кэролайн (Nicole Caroline) разместила в соцсети короткий ролик, в котором заявила, что большинство людей неправильно умываются. По ее словам, ошибка заключается в том, что многие очищают кожу дважды в день. «Не мойте лицо по утрам если у вас нет прыщей! Пожалуйста, перестаньте это делать!» — прокомментировала она.

В другом видео Кэролайн объяснила, что чрезмерное очищение разрушает естественный барьер кожных покровов, что приводит к возникновению акне, потере упругости и сияния. Она подчеркнула, что по утрам нужно ополаскивать кожу прохладной водой и не использовать при этом специальные средства.

Ролик Кэролайн стал вирусным и набрал 3,3 миллиона просмотров и 122,8 тысячи комментариев. Пользователи сети поблагодарили ее за рекомендацию. «Спасибо большое! Я обязательно попробую этот метод!», «Ого! Никогда об этом не думала», «Это звучит логично и правильно», «Спасибо! Очень хороший совет», — писали юзеры.

Ранее в январе дерматолог Екатерина Мокина перечислила способы защитить кожу зимой. Так, она порекомендовала использовать увлажняющие средства. По словам врача, они предотвращают сухость, раздражение и шелушение кожи, а в зимний период предпочтительнее выбирать молочко или крем для сухой и очень сухой кожи.