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Чиновницу Росимущества арестовали за аферу с коврами на 43 миллиона рублей

В Смоленске на экс-сотрудницу Росимущества возбудили дело об ущербе на 43 млн рублей

Фото: Unsplash

В Смоленске следствие возбудило уголовное дело против экс-сотрудницы управления Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях о злоупотреблении должностными полномочиями, ее обвиняют в причастности к афере с коврами ручной работы. Ущерб оценивается в 43 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Женщина арестована по ходатайству следствия. Основанием для привлечения ее к уголовной ответственности стали материалы проверки ФСБ.

По версии следствия, подозреваемая, занимавшая должность начальника отдела реализации арестованного и конфискованного имущества управления Росимущества, узнала об изъятии Смоленской таможней 399 рулонов ворсового полотна и 109 ковров ручной работы. Чиновница с пособником изготовили фиктивный акт уничтожения этого имущества, но на самом деле вывезли его для реализации в Московский регион.

Эксперты установили рыночную стоимость 109 ковров ручной работы, которая превысила 43 миллиона рублей. Точную сумму ущерба, причиненного действиями фигурантов дела, следствие устанавливает.

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Любовь Ширижик
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