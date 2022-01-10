Чиновницу Росимущества арестовали за аферу с коврами на 43 миллиона рублей

В Смоленске следствие возбудило уголовное дело против экс-сотрудницы управления Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях о злоупотреблении должностными полномочиями, ее обвиняют в причастности к афере с коврами ручной работы. Ущерб оценивается в 43 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Женщина арестована по ходатайству следствия. Основанием для привлечения ее к уголовной ответственности стали материалы проверки ФСБ.

По версии следствия, подозреваемая, занимавшая должность начальника отдела реализации арестованного и конфискованного имущества управления Росимущества, узнала об изъятии Смоленской таможней 399 рулонов ворсового полотна и 109 ковров ручной работы. Чиновница с пособником изготовили фиктивный акт уничтожения этого имущества, но на самом деле вывезли его для реализации в Московский регион.

Эксперты установили рыночную стоимость 109 ковров ручной работы, которая превысила 43 миллиона рублей. Точную сумму ущерба, причиненного действиями фигурантов дела, следствие устанавливает.