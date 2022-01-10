Врач перечислила способы восстановить сон после праздников

Врач-сомнолог, психотерапевт Елена Колесниченко в беседе с «Лентой.ру» перечислила способы восстановить сон после новогодней ночи. В частности, она рекомендовала не отсыпаться после бессонных ночей до самого вечера.

Она пояснила, что в человеческом организме существуют внутренние биологические часы, по которым протекают все физиологические процессы: сон и бодрствование, обмен веществ, синтез гормонов, работа сердечно-сосудистой и пищеварительной систем. Их называют циркадными ритмами.

Если мы смещаем время нашего сна в новогодние выходные больше, чем на два часа, то на восстановление циркадных ритмов организму потребуется время из расчета один день на один час сдвига. Например, в будни вы ложитесь спать в 23:00 и просыпаетесь в 7:00. В новогоднюю ночь вы задержались в гостях, заснули под утро — в 4:00. Проснулись к полудню. Циркадные ритмы сдвинулись на пять часов вперед Елена Колесниченко врач-сомнолог

Она также отметила, что не стоит злоупотреблять алкоголем, поскольку эти напитки усугубляют проявления десинхроноза (синдром смены часовых поясов — прим. «Ленты.ру»). Чтобы восстановить силы, лучше отдать предпочтение простой воде, которая также поможет справиться с обезвоживанием.

Также Колесниченко не рекомендовала много есть в ночное время, поскольку этот промежуток времени не подходит для обильного застолья. По ее мнению, начало года лучше провести активно. Желательно составить план и включить в него прогулку или катание на коньках. Она посоветовала исключить даже кратковременный дневной сон после полудня.

Ранее врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко назвала три главные ошибки во время новогоднего застолья. Первая из них, по словам врача, — садиться за стол голодным. Если человек потом съедает много вредной пищи и переедает, это может плохо сказаться на здоровье печени и поджелудочной железы. Романенко посоветовала делать небольшие перекусы перед праздничным застольем.