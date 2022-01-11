Подростки предстанут перед судом за изнасилование школьницы в Москве

Завершено следствие по уголовному делу трех подростков в возрасте 16 и 17 лет, которые обвиняются в изнасиловании 13-летней школьницы. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

Фигуранты предстанут перед судом, куда направлены материалы для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в декабре 2020 года подростки в квартире жилого дома на юго-западе Москвы напоили 13-летнюю знакомую алкоголем, а затем воспользовались ее бессознательным состоянием и изнасиловали. Обвиняемые сняли происходящее на телефон и шантажировали потерпевшую. В ходе следствия у подростков нашли изобличающие их записи.

Школьница спустя продолжительное время рассказала о совершенном над ней преступлении родителям, и они обратились с заявлением в правоохранительные органы.