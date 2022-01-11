Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Гуляющие по пляжу в Сочи туристы обнаружили труп человека

Туристы из Ставрополя обнаружили на пляже в Сочи труп человека

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

Несколько туристов из Ставрополя обнаружили труп человека во время прогулки по набережной в курортном городе Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал «Че Происходит Сочи/АДлер/Сириус/Лазаревское».

Так, отдыхающие увидели в воде неподалеку от пляжа плавающий предмет, похожий на человеческое тело, и вызвали спасателей. «Наш друг заметил что-то в море (с учетом больших волн). Светили фонариками, был большой контраст (на теле был черный низ и светлый верх)», — рассказал очевидец Telegram-каналу.

По данным Sochi24.tv, на место происшествия прибыли экстренные службы — спасатели выловили тело на расстоянии 15 метров от берега и передали его сотрудникам правоохранительных органов. Личность и обстоятельства смерти погибшего остаются неизвестными.

Ранее в октябре 2021 года в номере элитного московского отеля «Марриотт Москва Гранд Отель» обнаружили труп иностранного гражданина. 43-летний житель Боливии был найден в своей комнате мертвым, при этом щеколда на двери была закрыта изнутри. При первичном осмотре тела криминалисты не выявили следов насилия.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
Стало известно о возможной причастности США к началу пандемии коронавируса
Названы причины сдержанной реакции Украины на события в Казахстане
На западе России приступили к учениям около 3000 военных
Студентка временно лишилась зрения после наращивания ресниц
Невеста отстригла волосы во время свадьбы и вызвала споры в сети
Названы лучшее и худшее гражданства для путешествий
В Совфеде ответили на заявления экс-главы МИД Польши о «насильнике»-России
Эксперты оценили готовность людей есть червей ради спасения планеты
Россиянин забил до смерти соседа кочергой и получил срок
Итальянская компания захотела купить российский госбанк
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter