В элитном московском отеле нашли труп иностранца

В Москве в номере элитного отеля «Марриотт Москва Гранд Отель» обнаружили труп иностранного гражданина. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что в понедельник, 4 октября, 43-летний житель Боливии был найден в своей комнате мертвым. По информации издания, дверь номера при этом была закрыта на щеколду изнутри.

При первичном осмотре тела боливийца криминалисты не обнаружили следов насилия. По факту происшествия начато расследование, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в сентябре в Абхазии нашли тело пропавшего российского туриста — его обнаружили в фонтане в Новом Афоне. В ведомстве уточнили, что мужчина пропал 15 сентября. Последний раз его видели выходящим из местного кафе в вечернее время.