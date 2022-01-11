В российском регионе два человека умерли от отравления суррогатным алкоголем

В поселке Тапхар Республики Бурятия два человека умерли от отравления суррогатным алкоголем, сообщает во вторник, 11 января, РЕН ТВ.

По сведениям телеканала, еще пятеро граждан были доставлены в больницу в Улан-Удэ. Предположительно, все отравившиеся в российском регионе проводили празднование со спиртными напитками в одной из квартир.

В комнатах оперативники обнаружили стеклянные тары из-под водки и пластиковые бутылки. В настоящее время устанавливается, где участники застолья могли приобрести спиртное.

В ноябре 2021 года в Перми пятеро россиян умерли после употребления алкоголя, трое из них были членами одной семьи. После употребления спиртного один россиянин умер в квартире, а его супругу и дочь доставили в больницу, где они впоследствии скончались.