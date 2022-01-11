В Москве первый человек получил «паспорт негражданина»

В Москве первый человек без гражданства получил временное удостоверение личности. Об этом рассказала РИА Новости член столичной Общественной наблюдательной комиссии и Совета по правам человека Ева Меркачева.

«Первым человеком в Москве, который получил зеленый "паспорт негражданина" — временное удостоверение личности, — стал 53-летний Якубджан Хакимджанов», — сказала она, отметив, что мужчина провел в Центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве (Сахарово) более двух лет, поскольку из-за отсутствия гражданства его не могли никуда депортировать.

Меркачева рассказала, что мужчина родился в Душанбе, а в возрасте пяти лет его семья переехала в Астрахань. В школу он не ходил. «Гулял, курил и в карты играл. Уже по малолетству в тюрьму попал, и дальше так и пошло», — рассказала о жизни мужчины Меркачева.

«А читать и писать он научился в СИЗО "Бутырка". Кроме того, руководство центра подарило ему кнопочный телефон, чтобы он мог найти родственников и знакомых, которые бы его приютили», — уточнила она.