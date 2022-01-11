Российский учитель зарезал пожилых родителей

На Сахалине задержан 28-летний местный житель — его подозревают в том, что он зарезал пожилых родителей, их тела нашли в частном доме со множественными ножевыми ранениями. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Двойное убийство было совершено в селе Адо-Тымово Тымовского района. На месте преступления работает следственно-оперативная группа из сотрудников СКР, полиции и экспертов. Возбуждено уголовное дело, идет опрос свидетелей и очевидцев преступления.

Накануне убийства, 10 января, задержанный уволился по собственному желанию из школы Арги-Парги, где работал учителем английского языка, уточняет KP.RU. Следователи выясняют мотив преступления.