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Лыжников из Швеции и Норвегии заподозрили в мошенничестве

Шведских и норвежских лыжников заподозрили в мошенничестве с гоночными смазками со фтором

Фото: Pixabay

Шведских и норвежских лыжников заподозрили в использовании запрещенных гоночных смазок на Кубке Скандинавии в Фалуне. Об этом сообщает NRK.

По информации источника, спортсмены использовали материалы с типом фтора, запрещенным к продаже в странах Евросоюза. Имена атлетов не называются. Отмечается, что такие смазки могут обеспечить конкурентное преимущество лыжникам, использующим их.

Рейс-директор Международной федерации лыжного спорта Пьер Миньерей заявил, что лыжники уже признались в мошенничестве и в их отношении начато расследование. При этом он отметил, что о запрете использования подобных фторсодержащих продуктов в правилах соревнований сказано не было, а значит, формально спортсмены не нарушали правил.

В марте прошлого года глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сказала, что считает получение норвежскими спортсменами-астматиками терапевтических исключений лазейкой для побед. Сборная Норвегии тренируется на равных с российской командой, однако, по мнению специалиста, терапевтические исключения становятся легальным допингом, который помогает им побеждать соперников.

Анастасия Борисова
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