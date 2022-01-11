Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Парень заработал миллионы рублей на откровенных фото со своим отцом

26-летний Джейк Герберт заработал миллионы фунтов стерлингов на фото с отцом на OnlyFans

Фото: Telegram-канал «Двач»

26-летний британец Джейк Герберт (Jake Herbert) заработал миллионы рублей, публикуя совместные откровенные фотографии со своим отцом на платформе OnlyFans. Об этом сообщает Daily Star.

Как пишет издание, парень никогда не собирался становиться звездой с рейтингом Х, однако зарегистрировался на сайте, когда ему понадобились деньги. Его фотографии стали пользоваться успехом, доход Джейка стал достигать шести-семи тысяч фунтов стерлингов (600-700 тысяч рублей) в месяц.

«Я знал, что для перехода на следующий уровень мне нужно сделать что-то, что действительно заставит всех говорить», — рассказал британец. Однажды он опубликовал совместное фото топлес со своим отцом из спортзала, что «просто свело всех с ума». Так молодой человек предложил родителю присоединиться к нему.

Материалы по теме:
«Я словно оказался в сказке». Что творится на тайных секс-вечеринках Кремниевой долины
«Я словно оказался в сказке».Что творится на тайных секс-вечеринках Кремниевой долины
14 мая
«Я несу в этот мир наслаждение» Как россиянки научились зарабатывать миллионы на откровенных фото
«Я несу в этот мир наслаждение»Как россиянки научились зарабатывать миллионы на откровенных фото
9 апреля

Теперь он зарабатывает на обнаженных фотоснимках до 30 000 фунтов стерлингов (три миллиона рублей) в месяц, а ежегодный доход британца составляет около 360 000 фунтов стерлингов (36 миллионов рублей). При этом сын платит своему отцу из этого дохода всего 100 фунтов стерлингов (около 10 тысяч рублей). «Я знаю, что должен был был платить отцу больше, но это была моя идея, это моя страница, которую я создал», — говорит модель.

Ранее сообщалось, что британская выпускница юридической академии отказалась от работы по специальности ради продажи откровенных снимков в соцсетях и разбогатела. Она решила зарегистрироваться на платформе OnlyFans. По словам манекенщицы, сейчас она зарабатывает более 60 тысяч фунтов стерлингов (около шести миллионов рублей) в год.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В ВОЗ усомнились в появлении дельтакрон-штамма
Россия и США «оставили открытыми двери» для дискуссий по Украине
В США допустили международное признание Крыма российским
Парень заработал миллионы рублей на откровенных фото со своим отцом
Раскрыты подробности о запуске КНДР снаряда в сторону Японского моря
Кольцо с метеоритом за миллион рублей похитили в Москве
В США санкции против «Северного потока-2» назвали «авантюрой меркантилизма»
На Украине рассказали о договоренностях России и США
Назван срок ожидания в очереди за госжильем
Россиянка раскрыла популярные способы обмана туристов в отелях Таиланда
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter