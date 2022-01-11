Парень заработал миллионы рублей на откровенных фото со своим отцом

26-летний британец Джейк Герберт (Jake Herbert) заработал миллионы рублей, публикуя совместные откровенные фотографии со своим отцом на платформе OnlyFans. Об этом сообщает Daily Star.

Как пишет издание, парень никогда не собирался становиться звездой с рейтингом Х, однако зарегистрировался на сайте, когда ему понадобились деньги. Его фотографии стали пользоваться успехом, доход Джейка стал достигать шести-семи тысяч фунтов стерлингов (600-700 тысяч рублей) в месяц.

«Я знал, что для перехода на следующий уровень мне нужно сделать что-то, что действительно заставит всех говорить», — рассказал британец. Однажды он опубликовал совместное фото топлес со своим отцом из спортзала, что «просто свело всех с ума». Так молодой человек предложил родителю присоединиться к нему.

Теперь он зарабатывает на обнаженных фотоснимках до 30 000 фунтов стерлингов (три миллиона рублей) в месяц, а ежегодный доход британца составляет около 360 000 фунтов стерлингов (36 миллионов рублей). При этом сын платит своему отцу из этого дохода всего 100 фунтов стерлингов (около 10 тысяч рублей). «Я знаю, что должен был был платить отцу больше, но это была моя идея, это моя страница, которую я создал», — говорит модель.

Ранее сообщалось, что британская выпускница юридической академии отказалась от работы по специальности ради продажи откровенных снимков в соцсетях и разбогатела. Она решила зарегистрироваться на платформе OnlyFans. По словам манекенщицы, сейчас она зарабатывает более 60 тысяч фунтов стерлингов (около шести миллионов рублей) в год.