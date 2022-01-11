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Звезда сериала «Молокососы» рассказала об уходе из кино в стриптиз

Актриса сериала «Молокососы» Прескотт занялась стриптизом и завела страницу на OnlyFans
Меган Прескотт

Меган Прескотт. Фото: @megartron

Британская актриса Меган Прескотт, известная по сериалу «Молокососы», рассказала об уходе из кино в стриптиз. Об этом сообщает издание The Sun.

30-летняя звезда рассказала, что занялась стриптизом в 22 года. Когда из-за пандемии бары и клубы закрылись, она также завела страничку на OnlyFans, поскольку нуждалась в деньгах.

«У меня не было денег, и моя подруга, которая много лет работала стриптизершей, сказала мне, что люди гарантированно подпишутся [на мою страницу в OnlyFans], потому что они видели меня в "Молокососах". Это не так эмоционально истощает, как работа в стриптиз-клубе, потому что не нужно вести ночной образ жизни и договариваться с клиентами о ценах, плюс люди ужасно вежливы. Я решила попробовать, и все сложилось очень хорошо», — поделилась Прескотт.

Она отметила, что работа в секс-индустрии дает ей энергию для творчества и позволяет покрывать финансовые расходы. При этом актриса заявила, что долгое время скрывала то, чем занимается, поскольку подобная работа по-прежнему стигматизирована. Прескотт подчеркнула, что стриптиз — тяжелая работа, которая подойдет далеко не каждому.

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Евгений Шульгин
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