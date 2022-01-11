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В Кремле заявили об отсутствии дедлайнов в переговорах по безопасности с США

Песков: РФ не согласна на затягивание процесса переговоров по гарантиям безопасности в США

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Хотя дедлайна по тому, когда стороны должны представить итоги консультаций по гарантиям безопасности, нет, Москва стремится избежать затягивания этого процесса. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, цитату приводит РИА Новости.

Он также рассказал об отсутствии дедлайнов, поскольку переговоры по безопасности — это «не процесс ради процесса».

В Кремле добавили, что пока не могут прокомментировать возможные результаты переговорного процесса. «Предстоит еще несколько раундов, которые позволят уже составить более четкую картину того, где мы находимся с американцами. Сейчас еще, к сожалению, какие-то выводы делать невозможно», — пояснил Песков.

В общей сложности дискуссия, состоявшаяся между официальными лицами России и США, продолжалась около 7,5 часов. Переговоры проходили за закрытыми дверями, без журналистов, в постоянном представительстве США при женевском отделении ООН.

Виктория Кондратьева
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