Американские заключенные оказались заперты в камерах из-за кибератаки

Кибератака на государственные учреждения американского штата Нью-Мексико затронула тюрьму в округе Берналилло, административным центром которого является Альбукерке. В результате, как сообщают журналисты Albuquerque Journal, одна часть заключенных лишилась свободы передвижений по тюрьме, а другая не смогла вернуться в свои камеры.

Это случилось из-за того, что хакеры вывели из строя автоматические системы открывания дверей. После продолжительной паузы тюремщики смогли воспользоваться обычными ключами. В то же время некоторых арестантов, которые во время атаки не находились в своих камерах, пришлось размещать в хозяйственных помещениях и изоляторах строгого содержания.

Другой проблемой стало то, что заключенные несколько дней не могли пользоваться интернетом и сотовой связью. Помимо технических сложностей с подключением к сети, возникли и юридические. Штат гарантирует наличие связи и интернета заключенным, отличающимся примерным поведением. Однако после атаки внутренняя база данных, в которой хранятся все сведения об инцидентах в тюрьме, оказалась недоступна. Позже выяснилось, что файлы в ней изменены. Теперь тюрьма может столкнуться с массовыми исками.

Ранее хакеры в ходе кибератаки украли 15 изображений со «скучающими обезьянами» в виде NFT-токенов на сумму 2,2 миллиона долларов. Коллекционер токенов Тодд Крамер описал ночь цифрового рейда как худшую в жизни.