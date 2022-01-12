Раскрыто происхождение прозвища задержанного в Казахстане авторитета Дикого

Задержанный за организацию протестов в Казахстане авторитет Арман Джумагельдиев получил в криминальных кругах прозвище Дикий за решительность и готовность кинуться на любого противника. Происхождение прозвища в среду, 12 января, «Ленте.ру» раскрыл бывший сотрудник правоохранительных органов республики.

По данным источника, Арман Дикий представляет собой типичного бойца-вышибалу, который, если принял решение, немедленно начинает действовать, даже если противник сильнее его. «Бандиты любят иметь с такими дело, он всегда как сумасшедший кидался на противника. Одним словом, бешеный. Оттого и прозвище получил соответствующее», — сообщил бывший сотрудник правоохранительных органов Казахстана.

11 января сообщалось, что подозреваемого в организации массовых беспорядков в Казахстане гражданина Армана Джумагельдиева, известного в криминальных кругах как авторитет Арман Дикий, отправили в СИЗО на два месяца.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на газ для машин, пятого числа они переросли в массовые беспорядки. В стране был введен красный уровень террористической опасности. Президент республики Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ за помощью, миротворцев направили Россия, Белоруссия, Армения и Киргизия.