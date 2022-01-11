Авторитета Армана Дикого отправили в СИЗО

Подозреваемого в организации массовых беспорядков в Казахстане гражданина Армана Джумагельдиева, известного в криминальных кругах как авторитет Арман Дикий, отправили в СИЗО на два месяца. Об этом сообщает Sputnik.

«Специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана в отношении подозреваемого Армана Джумагельдиева санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца», — заявили в правоохранительных органах Казахстана.

Джумагельдиев приехал в Казахстан из Турции. Несмотря на криминальный статус гражданина, ему удалось избежать задержания на казахстанском пограничном контроле. Далее его заметили на митинге в Алма-Ате, где он подрался с протестующими. После этих событий Джумагельдиев выпустил видеообращение, в котором призвал людей прекратить разбой и беспорядки.

Вскоре криминального авторитета задержали силовики. Судя по заявлениям в прессе, его подозревают как одного из организаторов массовых беспорядков. Джумагельдиев действительно поддерживал протестующих, а вот в грабеже и незаконных действиях он обвинял киргизов. Подробности досудебного расследования казахстанские правоохранители пока не раскрыли.

Ранее преступник уже был замечен в политических заявлениях. В частности, он призывал «наказать» британского актера Сашу Барона Коэна за фильм «Борат». Джумагельдиев счел фильм высмеиванием его родины. А вот МИД Казахстана с ним не согласен — там считают, что «Борат» увеличил поток туристов в республику.

