Бывший игрок МЮ назвал минимальное число геев в каждом футбольном клубе

В каждом футбольном клубе есть как минимум два гея. Такое число назвал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» (МЮ) и сборной Франции Патрис Эвра, слова которого приводит Marca.

Футболист также вспомнил о случае, когда во время его выступлений в Английской премьер-лиге в команду привели человека, рассказавшего о своей гомосексуальности. Тогда некоторые игроки резко выступили против представителей сексуальных меньшинств, но Эвра в жесткой форме призвал их оставить свое мнение при себе.

«Я играл с футболистами, которые были гомосексуалистами. Один за другим они признавались мне, потому что боялись говорить об этом иначе. В футбольном мире, если признаешь, что ты гей, все кончено», — добавил Эвра.

Помимо «Манчестер Юнайтед» 40-летний француз играл за «Ниццу», «Монако», «Марсель», «Ювентус» и «Вест Хэм». Он объявил о завершении карьеры в 2018 году.