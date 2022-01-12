Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Рынку США предсказали светлое будущее

CNBC: фондовый рынок США скорее всего избежит серьезного спада

Фото: Richard Drew / Reuters

Опрошенные CNBC аналитики предсказали фондовому рынку США светлое будущее, который сумеет избежать серьезного спада в 2022 году, несмотря на многочисленные риски и неудачное начало года для некоторых компаний, в первую очередь технологических.

Среди главных рисков специалисты выделили растущую инфляцию, вызванное ею ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС), сказывающееся на стоимости заимствований, а также возможные новые ограничения из-за распространения коронавируса.

Материалы по теме:
Попробуй угадай. Что будет с рублем, нефтью и ценами в 2022 году?
Попробуй угадай.Что будет с рублем, нефтью и ценами в 2022 году?
Вчера
Ход турецкого. Эрдоган восстал против законов экономики. Как успешная страна стала жертвой валютного эксперимента?
Ход турецкого.Эрдоган восстал против законов экономики. Как успешная страна стала жертвой валютного эксперимента?
4 января

Тем не менее, общее восстановление экономики США остается устойчивым, отмечают финансисты, а ситуация на рынке труда — стабильной.

При этом аналитики отмечают, что в обозримом будущем наиболее привлекательными для вложений станут облигации. Ужесточение монетарной политики приведет к росту ставок, также скажутся сложности компаний с привлечением заемного финансирования. В результате доходность облигаций окажется выше.

Однако даже в таких условиях акции продолжают высоко цениться инвесторами. В целом финансисты не верят в возможность резкого удешевления акций в 2022 году.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Российские мошенники придумали продвинутую схему обмана клиентов банка
Раскрыта вероятность гонки вооружений между Россией и США
Хирург «заклеймил» печени двух пациентов во время операций
Официантка осталась без работы из-за одного вопроса клиентки
В Казахстане назвали задачу нового правительства
Россияне массово заявили о желании избавиться от бабушкиного хрусталя
Назван способ победить бессонницу
Россиянка оценила опасность поездки в Египет для одинокой девушки
Рынку США предсказали светлое будущее
Германии предрекли усиление зависимости от «Газпрома» из-за европейской страны
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter