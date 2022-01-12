Рынку США предсказали светлое будущее

Опрошенные CNBC аналитики предсказали фондовому рынку США светлое будущее, который сумеет избежать серьезного спада в 2022 году, несмотря на многочисленные риски и неудачное начало года для некоторых компаний, в первую очередь технологических.

Среди главных рисков специалисты выделили растущую инфляцию, вызванное ею ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС), сказывающееся на стоимости заимствований, а также возможные новые ограничения из-за распространения коронавируса.

Тем не менее, общее восстановление экономики США остается устойчивым, отмечают финансисты, а ситуация на рынке труда — стабильной.

При этом аналитики отмечают, что в обозримом будущем наиболее привлекательными для вложений станут облигации. Ужесточение монетарной политики приведет к росту ставок, также скажутся сложности компаний с привлечением заемного финансирования. В результате доходность облигаций окажется выше.

Однако даже в таких условиях акции продолжают высоко цениться инвесторами. В целом финансисты не верят в возможность резкого удешевления акций в 2022 году.