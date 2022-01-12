Госдеп заявил о возможности хоть завтра добиться деэскалации вокруг Украины

Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил о возможности «хоть завтра» добиться деэскалации вокруг Украины. Его слова передает РИА Новости.

«Деэскалация может случиться хоть завтра, хоть в пятницу», — отметил Прайс. По его словам, США хотели бы это увидеть, но пока такого не происходит. При этом, если ситуация вокруг Украины сохранит статус-кво, США готовы продолжать «заниматься дипломатией и диалогом». «Но мы давали очень ясно понять, что дипломатия и диалог могут дать результат только в контексте деэскалации», — заключил представитель Госдепа.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что главным условием деэскалации конфликта вокруг Донбасса является прекращение военной помощи для Украины со стороны НАТО и принуждение ее выполнять Минские соглашения. В первую очередь речь идет о запрете поставок вооружений для Киева и присутствия в стране иностранных военных инструкторов, инспекторов и военных подразделений.